Künstliche Intelligenz und Sicherheit

Immer mehr Unternehmen oder Institutionen erleben Cyberangriffe mit deutlichen Schäden. Auch gegen private PCs gehen kriminelle Hacker zunehmend mit KI-gesteuerter Schadsoftware vor.

Wie kann man sich schützen, Gefahren erkennen und Angriffe abwehren – und welches Potenzial von Künstlicher Intelligenz nutzt umgekehrt die Polizei, um Kriminalität effektiver bekämpfen zu können?

Antworten geben Thomas Berger, Präsident des Polizeipräsidiums Technik, Logistik Service in Stuttgart, und Dr. Heiko Roßnagel, Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, in einem moderierten Gesprächsabend in der vhs Heilbronn.