Künzelsauer Gebrauchtwagenmarkt

Am 28. und 29. April 2020 wird die Kreisstadt Künzelsau wieder zum Publikumsmagneten. Die Sparkasse Hohenlohekreis präsentiert an diesem Wochenende den Besuchern gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Künzelsau, der Stadt Künzelsau und elf Autohäusern ein vielfältiges Spektrum an Unterhaltung für die gesamte Familie mit Fahrradbörse, Kreativmarkt, Verkaufsoffenem Sonntag, Kraut- und Rübenmarkt, Hohenloher Bauernmarkt und zahlreichen Aktionen für die Kinder. Marktzeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Seit 42 Jahren ist der Gebrauchtwagenmarkt in Künzelsau Anziehungspunkt für Jung und Alt aus der ganzen Region. Über 200 Gebrauchtfahrzeuge warten wieder rund um das Sparkassengelände auf neue Besitzer. Auf dem Marktgelände in der Konsul-

Uebele-Straße ist fast alles dabei, was das Auto-Herz begehrt.

Sich detailliert informieren, fachkompetent beraten lassen, das Wunschauto finanzieren und sofort kaufen. Das ist bei der großen Auswahl der elf Aussteller in der Gebrauchtwagenmeile möglich. Mit dabei sind: Autohaus AHS, Autohaus Fahrbach, Hagelloch Automobile, Auto-Hannemann, Autohaus Hübel, Autohaus Koch, Autohaus Mulfinger, Autohaus Schlunski, Auto-Walter, Autohaus Widmann und Autohaus Zürn.

Für die beliebte Fahrradbörse des TSV Künzelsau kann jeder am Samstag von 8 bis 10 Uhr gebrauchte Fahrräder anliefern. Verkauf ist dann von 10 bis 18 Uhr. Bei der Fahrradbörse ist auch wieder der beliebte TSV-Biergarten platziert.

Die Sparkasse Hohenlohekreis organisiert nicht nur den Gebrauchtwagenmarkt, sondern ist auch mit Informationen zu den Themen „PS Sparen und Gewinnen“ sowie Sparkassen-Autokredit vor Ort. Die Berater bieten Infos und Tipps zur klassischen Autofinanzierung an. Kinder können sich in Hüpfburgen austoben. Ein Walkact mit Pilot Buschmann wird die Besucher zum Schmunzeln bringen.

Am Samstag und Sonntag bietet die Werbegemeinschaft Künzelsau ihren traditionellen Kraut- und Rübenmarkt, bei dem „gute Sachen für‘n Apple und ‘n Ei“ vor den Ladengeschäften angeboten werden. Und am Verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte der Werbegemeinschaft Künzelsau von 12 bis 17 Uhr geöffnet und bieten zum Teil auch Aktionen auf der Hauptstraße an – Einkaufserlebnis pur.

Hobby-Künstler ihre handwerklichen Produkte: Osterschmuck, Deko-Artikel aus Holz für den Garten, Vogelhäuschen, Unikate aus Ton, verschiedene Floristik, Windspiele aus Weide, Fotogrußkarten, Bilder, Wollprodukte, Naturkosmetik, Seifen, Schmuck und Edelsteine.

Für die Bewirtung auf dem Marktgelände ist bestens gesorgt: Essen und Trinken gibt es an beiden Tagen an verschiedenen Ständen entlang der Gebrauchtwagenmeile in der Konsul-Uebele-Straße. Ebenso bei der Künzelsauer Gastronomie und zudem am Sonntag an den vielen Marktständen des Hohenloher Bauernmarktes in der Hauptstraße von 11 bis 18 Uhr. Zum reichhaltigen Angebot an heimischen Produkten gibt es viele Informationen rund um die gesunde Ernährung. Im Azubi-Café direkt vor dem Sparkassengebäude gibt es an beiden Tagen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Die Auszubildenden der Sparkasse Hohenlohekreis spenden den Erlös an eine gemeinnützige Einrichtung im Hohenlohekreis.

Zum 11. Mal ist der Kreativ-Markt zu Gast beim Gebrauchtwagenmarkt. In der Hauptstelle der Sparkasse Hohenlohekreis präsentieren am Sonntag von 11 bis 18 Uhr