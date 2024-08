Künzelsauer Orgelsommer - Konzert 2

"Virtuose Orgelmusik durch die Jahrhunderte" Paolo Oreni, Orgel.

Am 28. Juli beginnt der diesjährige „Künzelsauer Orgelsommer“. Im Eröffnungskonzert spielt Bezirkskantorin Vera Klaiber Werke und Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach zum Gedenken an seinen Todestag am 28. Juli 1750. Weitere Konzerte folgen am 4. 8. mit Paolo Oreni (Italien), der virtuose Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten zu Gehör bringt und am 11. 8. mit Verena Seid, Ana Stankovic und Sofija Grgur mit Werken für Sopran, Alphorn und Orgel.

Das letzte Konzert des Orgelsommers ist am 18. 8. mit Bezirkskantor Philipp Neuberger (Schwäbisch Hall) unter dem Motto „Schau an der schönen Gärten Zier“. Die Konzerte finden immer sonntags um 18 Uhr in der Johanneskirche statt.