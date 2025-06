"Reise durch Europa" Vera Klaiber (Künzelsau), Orgel.

An den Sonntagen vom 3. August bis 24. August findet jeweils sonntags um 18 Uhr in der Johanneskirche ein Orgelkonzert im Rahmen des Künzelsauer Orgelsommers statt. Verschiedene Künstler bringen die Winterhalter-Orgel der Johanneskirche in abwechslungsreichen Programmen solistisch oder in Verbindung mit anderen Instrumenten zum Erklingen.