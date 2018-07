Kürbis-Boot Regatta

Hallo Riesen-Kürbis-Paddler und Besucher der Kürbisregatta! Am wochenende vom 22.09. bis zum 23.09.2018 veranstalten wir im Blühenden Barock in Ludwigsburg, vor der prachtvollen Kulisse des Barockschlosses, die beliebte und bekannte Kürbisregatta, zu der wir euch wieder herzlich einladen wollen.

Die Regatta findet auf dem See im Südgarten des Blühenden Barock vor der prachtvollen Kulisse des Ludwigsburger Schlosses statt.

Während am Samstag noch die Vorentscheide um den Einzug in die jeweiligen Achtelfinale stattfinden, werden am Sonntag dann die Duelle im K.O.-System ausgetragen, bis sich der bzw. die beste KürbiskanutIn für 2018 herauskristalisiert hat.

Für alle Kürbisregatta-Teilnehmer gilt: Ausgehöhlte Riesenkürbisse werden zu Kürbisbooten mit mutigen Kanuten darin, welche den See im Rekordtempo durchpaddeln. Wer teilnehmen will, braucht dafür geeignete Kleidung für den Fall des Kenterns und einen zweiten Satz trockene Kleidung. Umkleidekabinen gibt es vor Ort. Außerdem müssen die Teilnehmer schwimmen können. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Erfahrene DLRG-Strömungsretter sind im Wasser permanent anwesend.

Dann kann es losgehen: Auf abgesteckten Bahnen gibt es jeweils den direkten Vergleich zwischen zwei Kürbiskanuten. Von jedem Teilnehmer wird die Zeit gestoppt. Die acht zeitschnellsten Kanutinnen und die acht zeitschnellsten Kanuten erreichen das Viertelfinale. Dann geht es im K.O.-System weiter.

Wer dabei sein will, meldet sich bei Mathias Gerber (gerber.mathias@gmail.com oder unter +49 (0) 172 / 7151122) an. Anmeldungen können bis spätestens 11.00 Uhr am Samstag entgegengenommen werden. Zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr beginnt das freie Training, alle Teilnehmer sollten also am besten ab 11.00 Uhr am See sein.

Wer sich selbst nicht in die reißenden Fluten stürzen will und das Spektakel lieber vom Festland aus miterleben möchte, der kann die teilnehmenden Kanuten natürlich vom Rand des Sees aus eifrig anfeuern und den eigenen Favoriten unterstützen!

Wir freuen uns auf euch und verbleiben bis dahin mit einem „Kürbis Ahoi“!!!