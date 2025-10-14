Wenn sich das Laub gold färbt und der Duft von Zwiebelkuchen und Kürbissuppe in der Luft liegt, wird es Zeit für den stimmungsvollen Kürbis- & Herbstbesen im Weingut Berthold.

In gemütlicher Besen-Atmosphäre erwartet die Gäste eine herzhafte Auswahl an hausgemachten Besengerichten, leckeren Kürbis-Kreationen und natürlich die passenden Weine direkt vom Weingut.

Neben klassischen Spezialitäten sorgen kreative Kürbisgerichte für Abwechslung auf der Speisekarte.

Die Kürbisse können ebenfalls an dem vor Ort stehenden Kürbisstand erworben werden, so dass die leckeren Speisen direkt zu Hause nachgekocht werden können!