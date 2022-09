Kürbisfest

Am So. 15.10. ist es wieder soweit: die Farm lädt zum Kürbisschnitzen ein.

Ab 15 Uhr sind Eltern mit ihren Kindern sind herzlich willkommen! Geschnitzt wird an Tischen, draußen im Farmgarten (ggfls. unter Corona-Schutzmaßnahmen). Schnitzwerkzeuge und Kürbisse sind vorhanden, so dass jeder nur seine Ideen zum Schnitzen mitbringen muss. Was für ein Kürbis soll es werden? Ein gruseliger, ein freundlicher, ein witziger? Oder eher ein Fledermaus-Kürbis? Hauptsache, es macht den Beteiligten Spaß, zu sehen, wie ihr Kunstwerk entsteht. Wer zwischendrin Hunger bekommt, darf sich durch süße und deftige Kürbiskuchen probieren. Auf alle Fälle wird es echten Pumpkin-Pie nach amerikanischem Rezept geben. Nebenher kann man die Gelegenheit nutzen, andere Kürbisse zu begutachten und mit den weiteren Schnitz-Künstlern ist Gespräch zu kommen.