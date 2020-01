Ein Kuss an der Schlosskasse und Liebespaare erhalten in der Woche rund um den Valentinstag freien Eintritt in die Schlösser Heidelberg, Ludwigsburg, Weikersheim, Schwetzingen, Bruchsal Mannheim, Rastatt, Mergentheim, Solitude, Tettnang und Urach. Die Staatlichen Schlösser und Gärten feiern den Valentinstag 2020 erneut eine ganze Woche lang: Rund um den traditionellen Termin am 14. Februar, nämlich vom 10. bis zum 16. Februar, gibt es freien Eintritt für Liebespaare. Die gültige romantische Währung in dieser Woche ist ein Kuss an der Schlosskasse. An der Aktion „Küss mich! Im Schloss“ beteiligen sich Schloss Heidelberg, Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss und Schlossgarten Weikersheim, Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, Schloss Bruchsal, Barockschloss Mannheim, Residenzschloss Rastatt, Residenzschloss Mergentheim, Schloss Solitude, Schloss Tettnang und Residenzschloss Urach.