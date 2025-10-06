K-Fly – „Irgendwas dazwischen“ Tour 2025

Nach der erfolgreichen Musik ist Medizin-Tour zu seinem gleichnamigen Album startet K-Fly auch 2025 wieder durch und tourt quer durch Deutschland. Mit der "Irgendwas dazwischen" Tour 2025 verspricht er ein noch spektakuläreres und emotionaleres Erlebnis. Der Titel steht sinnbildlich für den unverwechselbaren Mix aus Pop und Rap, den K-Fly seit Jahren perfektioniert.

Seit seinem Hit Wenn du da bist hat sich K-Fly einen festen Platz in der Musikszene gesichert und ist aus den Playlists vieler Fans nicht mehr wegzudenken. Freut euch auf energiegeladene Shows, ehrliche Texte und mitreißende Beats – live und intensiver denn je!