Inspiriert von dem internationalen Netflix-Erfolg „K-POP Demon Hunters“, der seit Monaten weltweit für Furore sorgt, entsteht mit K-POP SHOWDOWN – The Ultimate Tribute Show eine spektakuläre Liveshow, die die Ästhetik und Energie moderner K-Pop-Produktionen mit den größten K-Pop-Hits der letzten Jahre verbindet.

Ab April 2026 geht das Event auf große Deutschland-Tour. Eine energiegeladene Girlgroup und eine dynamische Boyband liefern sich ein faszinierendes Chartbattle mit Tanz, Gesang und spektakulären Showelementen. Auf der Setlist stehen alle Hits aus K-POP Demon Hunters sowie Songs von Blackpink, BTS, Twice, Stray Kids und vielen weiteren – live performt mit LED-Walls, Licht- und Showeffekten, Konfetti und beeindruckender Bühnenästhetik.

Das renommierte Showensemble besteht aus professionellen Sänger:innen & Tänzer:innen, die die Emotion, Präzision und Energie des K-Pop authentisch auf die Bühne bringen.

Ein besonderes Highlight ist das „Sing & Dance Along“-Konzept: Bei ausgewählten Songs erscheinen Songtexte und Moves direkt auf der LED Wall. Das Publikum kann live mitsingen und mittanzen – mit Choreografien, die in Kooperation mit der K-Pop-Tanzschule Town K entstehen. Die vereinfachten Tanzschritte werden auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Dank familienfreundlicher Showzeiten ist K-POP SHOWDOWN das perfekte Event für Kinder, Jugendliche, Familien und alle K-Pop-Fans, die ein außergewöhnliches Live-Erlebnis suchen.

Volle K-Pop Power – durch Show, Leidenschaft und Community!

Ein einzigartiges Live-Event, das Fans, Musik und Emotion in einer Show vereint.