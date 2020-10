K.R.H. Sonderborg - Go, Kurt, Go! - Eröffnung

K.R.H. Sonderborg (1923 – 2008) ist einer der prägenden Künstlerpersönlichkeiten für den Aufbruch nach 1945. Es ist Sonderborgs Verdienst, das Informel durch die Formenverknappung einer zunehmend technoiden Realität in die internationale Kunst-Gegenwart der 1950er und frühen 1960er Jahre zu katapultieren. „Go, Kurt, Go!“ spürt zudem der Eigenkraft der Linie auch im Schaffen von Fritz Ruoff nach – und beleuchtet die Lehrerpersönlichkeit Sonderborg. Von 1965 bis 1990 war er Professor an der Stuttgarter Kunstakademie – durchdrungen von Free-Jazz-Begeisterung und der Überzeugung, die Studierenden könnten einzig in großer Selbstständigkeit arbeiten.

Eröffnung: 22. November 2020, 11 Uhr

Führungen: