K.ZIA live im BIX Jazzclub Stuttgart

K.ZIA ist eine in Berlin lebende und in Brüssel geboren und aufgewachsene R´n´B Künstlerin. Aufgewachsen mit einem Vater aus Martinique und einer kongolesischen Künstlerinnenmutter waren die Weichen früh gestellt. Seit 2018 ist K.ZIA auf der ganzen Welt unterwegs und spielte u.a. als Vorband von renommierten Künstler*innen wie Sampa The Great, Omar Lyefook, Tayla Parx, Kota. Mit Features im Rolling Stone, der Vogue Germany oder in der Elle wurde die Künstlerin auch medial ins Rampenlicht gestellt – verdient, wenn man das kreative Potenzial dieser Ausnahmekünstlerin sieht!