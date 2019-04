Der Palazzo Star im Capitol

Seit vielen Jahren injiziert die KAY SCHEFFEL SHOW niveauvollen Humor in spaßbedürftige Gemüter und bringt sein Publikum, selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus zum Lachen und manchmal sogar ein bisschen zum Weinen. Man engagiert ihn für Gastspiele in namhaften Häusern, Seite an Seite mit berühmten Stars und als Gast, in beliebte TV-Shows.

Nun kommt er zum ersten Mal mit seinem Soloprogramm „NOCHn GEWICHT“ ins Capitol Mannheim.

Als Sänger, Bauchredner, Komiker, Poet, SitUp Comedian, und nicht zuletzt immer wieder bezeichnet als die "Reinkarnation des legendären Heinz Erhardt“, bietet das liebenswerte Schwergewicht beste Unterhaltung auf vielen Ebenen. Arrangiert man all seine Facetten im Stil von zum Beispiel: Heinz Erhardt, Sascha Grammel, Frank Sinatra, Meat Loaf, Harald Juhnke, the Blues Brothers, Peter Alexander, Terry Fator und Elvis Presley in ein Bühnenprogramm, so kann man sicher sein, dass ein unglaublich unterhaltsamer Abend mit Kay Scheffel dabei herauskommt.

Ein Abend, den man garantiert nicht so leicht vergisst.

Und eines ist sicher.Er bringt auch Sie zum Lachen!!!Denn das Lachen ist in ihm.