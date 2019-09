Kurzfilmabend 5.0

Junges Theater zeigt junge Filme: Beim Kurzfilmabend haben junge Filmemacher aus der Region die Chance, ihre Filme im Kunstdruck CentralTheater zu zeigen. Und das Kunstdruck CentralTheater bietet mehr als Kino: Nach den Filmen gibt es ein kurzes Interview mit Filmemacher oder anderen Beteiligten der Produktion. So bekommen Sie als Zuschauer in den historischen Räumlichkeiten des ehemaligen Lichtspielhauses einmal pro Spielzeit die Möglichkeit, auch Filme zu sehen- und Ihre Fragen direkt an die Filmproduzenten zu stellen. Schüler und Studenten sind schon ab 4,50€ dabei.