Kaŝita Kanto – Singer-Songwriter

Kaŝita Kanto sind ein Singer/Songwriter-Duo aus dem Süden Deutschlands. Die letzten zwei Jahre haben sie während der weltweiten Pandemie in Indien verbracht und ihre Eindrücke in neuen Songs verarbeitet. Ihren Stil bezeichnen sie als „eine Kombination aus philosophischem Indie-Folk, sanfter Liedermalerei, frechem Irgendwie-Pop und sphärischem Shrutibox-Sound“. Kurzum: Musik, die eben sein darf, wie sie will – und zwar am liebsten echt. Im Sommer touren sie, im Winter zieht es sie in die Ferne, um sich dort ihrem kreativen Schaffen und ihrem Herzensprojekt „Musik für ‘ne Mahlzeit“ zu widmen. Es erwarten den lauschenden Zuhörer:innen vorwiegend deutschsprachige Lieder, die inspirieren, berühren, mal schmunzeln und nachdenken lassen – am besten über sich und somit die ganze Welt. Ein Geheimtipp für alle, die mehr als bloße Unterhaltung suchen.

Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.