oder Die sichtbare Seele der Dinge

Fragil, zerbrechlich, gebrechlich, zerbrochen, hauchdünn ... zart ... stark. Wir starten mit einem Observatorium für fragile Gegenstände und sehen uns an, was uns vor die Füße fällt. Wie ein Elefant im Porzellanladen wollen wir wissen, wie was wann und warum zerbricht. Ein Herz oder eine Tasse? Wer weiß das schon ... Vorsichtig wie die Mutter der Porzellankiste poltern wir los, tauchen ein, suchen Klänge wie Lichtspiele und hinterlassen einen wunderbaren Scherbenhaufen, Risse in der Schüssel und keine Tasse mehr im Schrank. Wir lassen fallen, drehen, rollen, kreiseln oder schieben's zur Seite – und dann sehen wir weiter.