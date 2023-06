"KAAY" - Ein Bühnenstück von Max & Julian Blum im WiR-Garten

Beschreibung des Genre: Zeitgenössischer Zirkus und Live-Musik".

Die Brüder Max und Julian Blum beschäftigen sich mit der Rolle der Familie in der heutigen Zeit. KAAY erzählt eine Geschichte durch Live-Musik und zeitgenössischen Zirkus am chinesischen Mast. In intimer Atmosphäre werden die Zuschauenden an die Hand genommen und in eine selbst geschaffene Welt eingeführt. Darin entfaltet sich eine Erzählung vom gemeinsamen Aufwachsen, vom Finden der eigenen Identität und vom Loslassen der alten Heimat.

Nähe und Distanz, Entwurzelung und emotionale Verbundenheit. Stellen wir unser Streben nach Individualität über unsere Familie?

Wie können wir fern und doch nah sein?