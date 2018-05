Kabarett Bundesliga 2017/18 - Marcel Mann vs. Sebastian Hahn

× Erweitern Kabarett Bundesliga 2015/16

Zwei Künstler, eine Bühne und nach 90 min entscheidet das Publikum wer gewonnen hat.

In der Kabarett Bundes:Liga wetteifern 14 Kabarettisten, Comedians, Poetry Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theater um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch im Renitenztheater Stuttgart.Bei jeder Vorstellung der Deutschen Kabarettmeisterschaft im Renitenztheater treten zwei Kontrahenten gegeneinander an und geben alles, um das Publikum zu begeistern und es auf Ihre Seite zu ziehen.Nach zwei mal 45 Minuten stimmt jeder Zuschauer via Punktevergabe auf Stimmzetteln über seinen Gewinner des Abends ab. Die Punkte werden dem Teilnehmer, wie bei seinen anderen 12 Auftritten auch, in der Tabelle gutgeschrieben. Wer am Ende der Saison nach 9 Monaten die meisten Punkte hat und damit den größten, bundesweit ausgetragenen Wettbewerb gewinnt, bestimmt allein die größte und fairste Jury der Republik: das Publikum.

Marcel Mann: Er ist der Synchronsprecher der deutschen Comedy und spricht an die zweihundert Rollen für Film und Fernsehen. Rasant erzählt er von seinem Leben auf – und neben der Tonspur. Mit seiner Stimme schafft Marcel Mann binnen Minuten ein Stimmfeuerwerk mit sofortigem Wiedererkennungseffekt, als hätte er einen Sampler im Hals. Dabei taucht er mit dem Publikum in die Niederungen der Popkultur ein und liefert schwarzen Humor in Regenbogenfarben.

Sebastian Hahn: Seit 2009 steht er auf Bühnen in Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz. Sebastian Hahn ist ein Star in der Poetry-Slam-Szene! Mit seiner selbstironischen Art und Weise begegnet er den Abgründen seiner Kindheit und sucht dabei nach Antworten für die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Wie hat seine Mutter den Flashmob erfunden? Was tun, wenn man von Dummen umgeben ist? Und warum steht allen dicken Menschen Leder?

