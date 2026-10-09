Kabarett & Co: Andreas Rebers „Rein geschäftlich. Bilanz“

Was ist das Leben ? Zufall ? Witz, oder eben doch nur ein Geschäft ? Um diese Frage geht es Andreas Rebers aktuellem, mittlerweilen 16. Soloprogramm.

Obwohl Rebers Kabarett nie wirklich aktuell, aber in der Regel seiner Zeit weit voraus ist, sollten wir es immer im Auge behalten. Rebers hat seine geschäftlichen Gedanken vollendet, upcycelt und spielerisch auf den Punkt gebracht. Rebers ist ein Mann mit Mutterwitz, viel Musik, überbordender Kreativität und strotzender Liebe für das Menschliche. Unwiderstehlich, einseitig, mitreißend und scharf wie ein frisch geschliffenes Sushimesser geht er unbeirrbar seinen Weg durch eine Republik, die nicht mehr weiß wohin mit sich. Dazu gibt es tanzbare Kapitalismuskritik, neue Parteien, nachhaltige Heiterkeit und eine klare Botschaft: „No pasaran !!!“ . Er, der mittlerweile alle bedeutenden Kabarettpreise erhalten hat und in vielen Kabarettsendungen im TV zu sehen ist, kommt heuer zum 9. Mal nach Schwäbisch Hall.

www.andreasrebers.de