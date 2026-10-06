Kabarett & Co: Hagen Rether "Liebe"

Rethers LIEBE ist tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend. Das ständig mutierende Programm mit dem immer gleichen Titel verursacht nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und handeln an.

Bis zu dreieinhalb Stunden plädiert der Kabarettist leidenschaftlich für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsumselige Wurstigkeit: Wandel ist möglich – wenn wir wollen. Er verknüpft Aktuelles mit Vergessenem, Nahes mit Fernem, stellt infrage, bestreitet, zweifelt. Mit überraschenden Vergleichen verführt er uns zum Perspektivwechsel – zu einem anderen Blick auf die Welt, in den Spiegel, auch unbequemer Wahrheit ins Auge. Seine Auftritte haben eines gemeinsam: sie sind phänomenal und halten lange nach. Der mittlerweile mit allen wichtigen Kabarettpreisen dekorierte Kabarettist verkörpert etwas, das selten ist: eine Haltung. Er kommt zum 11. Mal ! nach Schwäbisch Hall.

Sternstunden des Kabaretts!