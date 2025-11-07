Kabarett & Co: Triosence "Stories of Life"

Nach Ihrer großen internationalen „25 Jahre Jubiläums Tour“ 2024 veröffentlicht die Band im Herbst Ihr 10. Album „Stories of Life“.

Die neuen Songs des Pianisten und Bandleaders Bernhard Schüler sind persönliche Lebensgeschichten verwandelt in berührende Musik.

Frei von Berührungsängsten vereint die Band in ihrer Musik Genres wie Jazz, Pop, Folk, Latin und World Music zu unverwechselbaren Klanggemälden. Melodie und der Song stehen bei all dem immer im Fokus. Passenderweise bezeichnet die Band ihren Musikstil daher auch als „songjazz“. Ihre Konzerte sind ein Feuerwerk aus mitreißender Spielfreude, hochvirtuosen Spiel, stilistisch bunt und abwechslungsreich, besinnlich nachdenklich bis hin zu groovig und rockig.

Das Trio kommt bereits zum 5. Mal nach Schwäbisch Hall.

www.triosence.com

Bernhard Schüler - Piano

Tobias Schulte - Schlagzeug, Percussion

Omar Rodriguez Calvo - Kontrabass