In ihrer spritzigen, humorvollen und witzigen Art haben sich die Maulflaschen dem Kabarett verschrieben.

Inzwischen sind sie alle fünf bekennende Über-Vierziger, aber noch immer nicht schlapp auf der Bühne ... und im Alltag sowieso nicht. Sie sind katholisch und im Alltag als Religionslehrer, Klinikseelsorger oder Gemeindereferenten in der katholischen Kirche zu Hause. Sie zeigen Alltagssatire zwischen Komik und Kabarett in Szenen und Liedern aus dem kirchlich-baden-württembergischen Leben. Se haben die Obrigkeiten und in besonderer Weise das Fußvolk Gottes im Blick - ja, auch die Evangelischen ;-). Ihre Erfahrungen und Erlebnisse bringen sie auf die Bühne - bei einem 2stündigen Kabarettfeuerwerk!

Die "Maulflaschen" sind nun endlich (nachdem es zum Jubiläum 2020 leider nicht möglich war) bei uns am Samstag, 16.03.2024, im kath. Gemeindehaus zu Gast (Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr).