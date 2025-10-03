Kabarett "Ding Dong" mit Eva Karl Faltermeier

Eva Karl Faltermeier bleibt in ihrem dritten Bühnenprogramm "Ding Dong" ihrem Stil treu, wenn sie mit ihren ZuschauerInnen ihre gesellschaftspolitischen Beobachtungen teilt.

Ihre Bühnenfigur stellt sich einmal mehr den multiplen Herausforderungen des Alltags zwischen unerfüllbaren gesellschaftlichen Normen und kultureller Verwurzelung; eine emotionale Gemengelage, die Ohnmacht provozieren kann. Und um sich aus dieser zu befreien, konstruiert Eva Karl Faltermeier Geschichten mit Humor, Lachen als Bewältigunststrategie - am Ende bleibt die Zuversicht, dass alles irgendwie machbar ist. Von Perfektion hat niemand gesprochen. Eva sagt: "Kabarett ist für mich eine Möglichkeit, die Welt ein Stück weit zu reflektieren und dabei die Menschen zum Schmunzeln zu bringen - auch über sich selbst und vor allem: über meine Fehler."

