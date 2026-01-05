Kabarett DISTEL - Die SchMERZtherapie

Mit dem Lastenrad durch die Wand

Die kleinste GroKo aller Zeiten. Gegenwind im Parlament vorprogrammiert. Die Debattenkultur auf dem Tiefpunkt. Wie lange kann das gutgehen? Ein Seminar muss her. Teambuilding, wie es neudeutsch heißt. Vertrauensübungen, Konfrontationen, Brücken bauen. Drei Abgeordnete werden als Erste zur SchMERZtherapie verdonnert.

Verwirrte Volksvertreter suchen nach Mehrheiten, überforderte Bürokräfte stellen ihre Chefs zur Rede, selbst der neue Kanzler schaut vorbei und übt sich in Wut-Management – bis der Therapie-Roboter aufgibt und durchbrennt. Söder, Reichinnek und Strack-Zimmermann liefern sich einen Wettstreit im Abgesang auf ihre Parteien, während Karl Lauterbach die Gesundheit aufs Spiel setzt und eine Abschlussverwendung in der Sachsenklinik sucht.

Traum und Trauma liegen hier dicht beieinander, denn in jedem Schmerz... steckt ein bisschen Merz.