Kabarett DISTEL - Nachts im Bundestag

In „Nachts im Bundestag“ fühlen sich zwei verzweifelte Seelen nicht mehr repräsentiert vom Berliner Politikbetrieb.

Sie haben sich wundgewählt, mehr Petitionen als Handyverträge unterschrieben und Protestposts auf Facebook dauergeliked. Nichts ist passiert.

Sie wollen endlich ein Zeichen setzen. Warum stürmen eigentlich immer nur die Vollidioten die Parlamente? Die Beiden dringen ins Hohe Haus ein – als normale Besuchergruppe. Dort treffen sie jedoch nur einen unbedeutenden CDU-Hinterbänkler an und beschließen, ihn kurzerhand zu entführen. Heinz Güdderath ist zunächst empört. Was für eine Störung seiner so nett eingerichteten Komfortzone! Sie verstecken sich mit ihm in einem Kopierraum und beratschlagen den nächsten Schritt, während der überrumpelte Abgeordnete zunehmend Gefallen daran findet, irgendeine Form von Bedeutung erlangen zu können.

Und so schwirren sie irrlichternd nachts im Bundestag herum. Wir sehen den letzten der Landesliste bei seinem Schrei nach Liebe, einen Pfleger, der gerne auch einfach mal so Applaus bekäme, und eine Alleinerziehende, die nie alleine ist und lieber mal zum Erziehen käme...

Ein ebenso komisches als auch scharfzüngiges Programm, in dem kein Auge trocken und kein Haar ungespalten bleibt. Denn denken diese drei Kabarettist*innen an Deutschland in der Nacht, ist das Publikum um jegliche Langeweile gebracht.