Am 12. Juli 2025 tritt das Kabarett-Duo Die Vorletzten, bestehend aus dem Stuttgarter Stadtdekan Søren Schwesig und dem Ulmer Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers, in der Lukaskirche auf. Seit über 23 Jahren stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne.

Erleben Sie ein satirisches Kabarett mit einer Prise Selbstironie und humorvolle Einblicke in den kirchlichen Alltag!

Beide sind nicht nur erfahrene Pfarrer, sondern auch leidenschaftliche Kabarettisten. Mit scharfem Witz, satirischen Texten und musikalischen Einlagen verbinden sie kirchliche und gesellschaftliche Themen mit Elementen aus Jazz, Swing und Folk.

„Eine kleine Sehnsucht – Notizen aus der kirchlichen Provinz“ heißt das neue Programm des Kabarettduos „Die Vorletzten“. Die beiden Kleinkunsterfahrenen Pfarrer präsentieren darin Geschichten von kleiner und großer Sehnsucht. Da ist der arbeitsdistanzierte Ehemann, der kunstvoll alle häuslichen Aufgaben zu delegieren weiß, der Kirchenrat, der innovative Sparvorschläge in der Provinz vermitteln soll, oder der Kirchengemeinderat, der in seinem Amt seine Machtgelüste ausleben will. So verschieden die Menschen, so verschieden deren Sehnsüchte.

Ein Programm voller Alltagsgeschichten, wehmütigen Liedern, witzigen Gedichten und spritziger Dialoge.