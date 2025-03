Kabarett Geschichte(n) - Kintoppabend No.1

Demokraten und Faschisten zusammen, das gab’s schon mal! Vor 100 Jahren! Die Geschichte des deutschen Kabarett 1901-1932! Ein Film von Phönix! Eintritt frei! Werner Fink, Joachim Ringelnatz und Marlene Dietrich auf der Kabarett Bühne! Ein Wahnsinnsfilm! Wie wurde, was war und was ist deutsches Kabarett!

Kabarett Geschichte(n) - Kintoppabend No.2

Die Geschichte des Kabarett 1933-1948! Ein Phoenix Film ! Das politische Kabarett im Dritten Reich! Das Theater Katakombe wird geschlossen! Das Reichs-Propagandaministerium legt fest, was entartet ist. kabarettistische Doppeldeutigkeit damals z.B.: „aufgehobene Rechte“ ! Werner Finck bleibt frech und wird 1939 aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen. Die ersten Nachkriegs Kabaretts entstehen: „die Schaubude“ in München oder „die Rampe“ in Leipzig.