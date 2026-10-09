Kabarett-Gruppe „Oiga-Art“ mit „HÄCK-MÄCK“

Landauf, landab sieht man Solo-Comedians. Da ist die Kabarett-
Gruppe OigaArt „scho e weng oigaartig“ mit ihrer Methode, satirisches Theater zu zeigen.
Info
Paul-Gerhardt-Haus Fellbach August-Brändle-Straße 19, 70734 Fellbach
Theater & Bühne
Paul-Gerhardt-Haus Fellbach August-Brändle-Straße 19, 70734 Fellbach
Landauf, landab sieht man Solo-Comedians. Da ist die Kabarett-
Gruppe OigaArt „scho e weng oigaartig“ mit ihrer Methode, satirisches Theater zu zeigen.
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