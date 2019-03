Schluss mit intelligenter Kunst, es lebe die künstliche Intelligenz! Lasst endlich Wahrscheinlichkeiten und Algorithmen entscheiden, wo es lang geht. Auch wenn niemand weiß, was das alles bedeutet. In seinem neuen Programm kollaboriert das Tübinger Kabarett inflagranti intensiv mit der revolutionären online-Plattform „elitekabarett.de“. Und es läutet den Abschied vom analogen Kleinkunst-Casting ein.

Sechs Kabarettisten werden von einer intelligenten Software gematcht und bringen in dieser Formation ein komplettes Programm auf die Bühne. In den zahlreichen Songs und Szenen geht es unter anderem ums Posten: Lifestyle (Postmoderne), das Ende der Polit-Macher (verlorene Posten) und Abschieben (ab geht die Post).

Am 23. Mai 1989 ging Kabarett inflagranti in Tübingen an den Start, deshalb soll exakt 30 Jahre später am Donnerstag, 23. Mai 2019, im Waldhorn das Jubiläum gefeiert werden: Nach der Aufführung wird in der Lounge gemeinsam angestoßen!