„Nach Strick und Faden“.

Da beißt die Maus keinen Faden ab: inflagranti, die beständigste Kabarettgruppe Deutschlands, ist zurück – und nimmt in ihrem frisch gestrickten Programm Politik, Alltag und Weltlage auseinander: Wer zieht die Fäden? Weshalb wird so viel mit heißer Nadel gestrickt? Warum hängt alles am seidenen Faden?

Mit preisgekröntem Humor in Bild, Ton, Text und Komposition findet Kabarett inflagranti ganz ohne Empörungswolle die losen Enden unserer Zeit und entwirrt jedes Knäuel. „Nach Strick und Faden“ ist ein grob und fein gewebter politischer Kabarett-Abend – froh und Mut machend für alle, die den roten Faden gerne auch grün, schwarz oder gelb sehen, aber alles dafür tun, dass er nie braun abgewickelt wird.