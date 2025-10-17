Kabarett "langsam" mot Matthias Egersdörfer

In der Früh fängt es manchmal an, dass der Himmel ohne Vorwarnung auf dich herunterstürzt. Die Frau hat zu wenig oder zu viel geschlafen. Sie redet drauflos. Da hast du noch keinen Schluck Kaffee getrunken.

Du bist froh, dass die Erdanziehungskraft funktioniert, und warst gerade dabei, deine Finger zu zählen. Schlimm an der Situation ist die hohe Geschwindigkeit, mit der die Wörter gesprochen werden. Es ist einige Jahre her, dass der Egers einmal in meiner Küche gearbeitet hat. Die Küchenchefin hat in kurzer Zeit dreihundert Mal zu ihm gesagt, dass er sich beeilen soll. Der Egers hat es versucht. Aber es ging nicht schneller. In dieser Langsamkeit hat er auch das neue Programm geschrieben. Der ganze Abend feiert die Langsamkeit. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie wegen der geringen Geschwindigkeit vielleicht müde werden. Denn wenn der Egers sich aufregt, wachen Sie ganz schnell wieder auf.