Kabarett "Mangel durch Überfluss"

Christoph Maul ist der neue Stern am Kabarett und Comedy Himmel. Neben zahlreichen Auftritten in ganz Süddeutschland war er auch schon das eine oder andere Mal in diversen Fernsehsendungen zu sehen.

Bei abendfüllenden Veranstaltungen wie dieser ist bei dem Programm "Mangel durch Überfluss" auch immer der Gstanzlsänger und Liedermacher Martin Rohn mit auf der Bühne.

Gekonnt, humorvoll und intelligent bedient er eine Vielzahl an Themen, angefangen von der regionalen Politik, über die Landes- und Bundespolitik bis hin zu internationalen Themen. Aber auch gesellschaftliche Widersprüche werden hier nicht ausgespart.

Am liebsten ist Christoph Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die Probleme die das Einkaufen in einem Supermarkt mit sich bringt oder aber auch die Herausforderungen einer Hochzeit, während man sich gegen Fahrradfahrer wehren muss.