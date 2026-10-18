Kabarett mit Andreas Rebers und seinem Programm „Rein geschäftlich: Bilanz“

Kino im Waldhorn Königstraße 12, 72108 Rottenburg

Was ist das Leben? Zufall? Witz, oder eben doch nur ein Geschäft? Um diese Frage geht es in Rebers aktuellem Programm.

Obwohl Rebers Kabarett nie wirklich aktuell, aber in der Regel seiner Zeit weit voraus ist, sollten wir es immer im Auge behalten. Und jetzt ist er wieder unterwegs in einer Republik, die nicht mehr weiss, wohin mit sich. Dazu gibt es tanzbare Kapitalismuskritik, neue Parteien, nachhaltige Heiterkeit und eine klare Botschaft: „No pasaran!!!“ - Den Rest erledigt die Tagespolitik. Wir freuen uns auf sie!!

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Kino im Waldhorn Königstraße 12, 72108 Rottenburg
Theater & Bühne

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