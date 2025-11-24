Kabarett mit Christine Eixenberger - Volle Kontrolle

Landgasthof Bergwirt Herrieden Schernberg 1, 91567 Herrieden

Volle Kontrolle Christine Eixenberger erzählt in ihrem neuen Solo-Programm, wie aus „Ich und Du“ ein „Wir“ wird – samt allen kleinen und großen Turbulenzen.

Mit Witz und Tatkraft meistert sie Beziehungsalltag, Wohnungsknappheit und Weltprobleme gleichermaßen: von KI und Chipmangel bis zu Krümeln am Esstisch. Die Kabarettistin der Generation Y fragt pointiert nach dem „Warum“ – ob Bildung, Politik oder Bahnnetz – und bietet in „Volle Kontrolle“ scharfzüngiges, tiefgründiges und sehr lustiges Kabarett über das Leben zu zweit in bewegten Zeiten. Über die Künstlerin: Christine Eixenberger, oberbayerische Kabarettistin und ausgebildete Grundschullehrerin, verbindet scharfe Pointen mit gesellschaftskritischem Humor. Für ihre klaren Worte und ihre lebendige Bühnenpräsenz wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet.

