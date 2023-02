Kabarett mit Ernst Mantel - Gell!

„Der Schwabe in Höchstform“ begeistert sein Publikum durch scharfsinnige Beobachtungen seiner Mitmenschen, die er in Liedern und Alltagsszenen auf der Bühne verarbeitet. Dies präsentiert er mit besonders bestechendem, und vor allem schwäbischem Sprachwitz. Er ist „getrieben von einem unbändigen Hang zu Neigungen.“ Im Vorteil sind laut Mantel diejenigen, die zur Selbstironie fähig sind. Warum? Dieser Nachweis soll in „GELL!“ geführt werden, anhand von Begegnungen mit allerlei Rechthabern und Rausschwätzern, Rumgoschern und liebenswürdigen Spruchbeuteln, wohlmeinenden Siachen, impertinenten Seegockeln und halbschürigen Hasenschädeln. Zu Wort kommen neben dem Homo Pfiffikus auch der Homo Gschicktle und Homo Schläuchle, ebenso Menschen und Mitmenschinnen, die leidenschaftlich der Besserwisserei frönen oder zu allzu liebgemeinten Ratschlägen tendieren.