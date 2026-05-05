Kabarett mit Eva Eiselt

Eröffnungsveranstaltung Sommer in der Stadt.

Eva Eiselt, Trägerin des Deutschen Kabarettpreises, eröffnet mit ihrem brandneuen Programm den „Sommer in der Stadt.“ Sie geht lustvoll an Grenzen, geht über sie hinweg, löst sie auf – immer spielfreudig, gewitzt und überraschend, mit einem Hang zur schweren Leichtigkeit. Wie schön wäre es unabhängig zu sein und frei? Dabei sind wir schon von der Freiheit abhängig! Eva Eiselt bleibt ihr eigener Herr – und das als Frau – und gibt alles für das, was wir immer wieder dringend brauchen: Einen schönen Abend!