Philipp Weber - KI: Künstliche Idioten

Philipp Weber gehört zu den letzten Universalgelehrten des deutschen Kabaretts. Er ist nicht nur Biologe und Chemiker.

Sogar Germanistik, Geschichte, Psychologie, Medizin, Pädagogik und Bioethik hat er mit größtem Erfolg ... abgebrochen. Deshalb kann er auch überall mitreden. Und macht dies auch. Für ihn ist Komik die wichtigste Form wissenschaftlichen Arbeitens und Humor das bedeutendste Teilgebiet der Philosophie. Das beweist er auch in seinem neuen Programm. Es geht um den Homo digitalis und seine analogen Affen. Digitalisierung, Robotik, KI: Der Mensch rast in die Zukunft. Aber statt nach vorne zu blicken, starren alle nur auf ihr Smartphone. Der Homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt hat. Gruselig ! Doch es gibt Hoffnung ! Denn in der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp Weber mit seiner kabarettistischen Neuauflage des Orakels von Delphi. Nur lustiger. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer sein: der Humor!