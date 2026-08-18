Kabarett mit Rolf Miller - Ich sag nix

Keiner sagt so schön nichts wie Rolf Miller.

Die Presse schreibt: „Sternstunde des Stotterns und Stammelns“ – über das man permanent lachen muss und deshalb gar nicht gleich merkt, welche Abgründe uns Miller da verschleiert.

Immer indirekt, immer nebensächlich, geradezu unbeteiligt, jubelt uns der grandiose Satiriker das bedeutungslose Nichts unseres Seins unter, mit brutalem Gefühl fürs Gespür. Lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum, denn das Ziel ist im Weg. – Äh, hä!? – Genau. Miller zeigt dir den Traum deiner Ziele.

Aber steht ICH SAG NIX vielleicht auch für „darf man noch alles sagen?“

„Wenn Frauen streiten, sitzt der Teufel im Eck und lernt.“

Darf man über sowas noch lachen? Oder wird hier eh von 3 Sat, Pro7 usw. aus politischer Hyperkorrektheit zensiert, weil dort von der Spaßpolizei Satire nicht mehr verstanden wird wegen intellektueller Verstümmelung?

Der Kritiker vom Elch ist heute selber welch? Dazu noch das sehr schnelle Beleidigtsein einzelner Gruppen, wenn sie selbst Ziel der Pointe sind. Bitte immer nur auf die anderen, gelle? Oder ist Miller sogar selbst zu feige und weicht aus, sagt freiwillig lieber nix? Braucht er gar nicht den superspießigen Systemling, der ihn mundtot macht…

Nein: Rolf Miller schert das Null. Im Gegenteil: Jeder hat das Recht, beleidigt, verarscht und geprügelt zu werden. Es ist eine Stilfrage, wie die Gemeinheiten, die uns das Leben versüßen, verabreicht werden. Wir verzeihen Miller das Gift, er kann nicht anders. Es bleibt schwarz, es bleibt böse. Das WIE ist entscheidend, nicht das WAS. Das Satt-Ekeln geht weiter.