Kabarett mit Rolf Miller

Und wieder verspricht der Meister der Halbsätze und verdrehten Redewendungen ein Chaos derverqueren Pointen: mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne „Dings“. Grandios ignorant, vital dumpfund komplett halbwissend behandelt er in seinem neuen Programm vollmundig Themen, zu denen eralles und dabei garantiert nichts sagt.Wer ihn liebt, der liebt ihn!! Trocken wie eh und je, unnachahmlich in einer Selbstgefälligkeit. SeineDevise: Nicht alles glauben, was man denkt! Einwandfrei!