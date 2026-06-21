Kabarett Schwarz Weiss

Liebeserklärung an den Stummfilm der 1920er Jahre – ohne Sprache mit Live-Musik!

Ensemble Materialtheater & Gäste

Wie lässt sich die Welt der 1920er Jahre, die von wirtschaftlicher Depression, aber auch großer künstlerischer Kreativität geprägt war, in die heutige Zeit übertragen? Wieder befinden wir uns in den 20er Jahren. Kleinode des Stummfilms werden zum Leben erweckt und von der Leinwand auf die Kabarettbühne geholt. Die grellbunte Realität wird schwarz-weiß. Virtuoses Klavierspiel, das ein ganzes Orchester erzeugt, legt sich über das Rattern des Filmprojektors, während Schauspieler*innen mit expressionistischer Kraft die Welt erklären, mit garantiert zweifelhaftem Erfolg. Ein Mini-Welttheater voll sehnsuchtstrunkener Melodramen über die kleinen Leute, ihr Glück im Unglück und ihren charmant respektlosen Kampf gegen den drohenden Niedergang.

„Kommt alle, weint und lacht. Was für ein liebenswerter, einmaliger Humor! Lasst Euch dies wundervolle Herzenstheater des Ensemble Materialtheater – ein wahrer Schatz für Stuttgart! – nicht entgehen!“ (Barbara Stoll)

Mit: Sascha Bufe, Luigi Consalvo, Stella Schönharting, Mirjam Ellenbroek, Miriam García Kilger, Alberto García Sánchez, Amelie Haller, Sandra Hartmann, Alexandra Kaufmann, Sigrun Kilger, Kristof Klein, Annette Scheibler, Claudia Sill | Piano & Komposition: Juan Tellechea | Regie: Alberto García Sánchez