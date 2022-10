Kabarett mit Ines Procter

Als fränkische Putzfraa, dauergestresste Mutter und missverstandene Ehefrau gehört Ines Procter gleich mehreren Berufsgruppen an, die eigentlich eine Gefahrenzulage verdient hätten.

„Seit ich eine Tochter in der Pubertät habe, weiß ich, warum manche Tierarten ihre Jungen fressen!“, schimpft die zweifache Mutter. Ihr Mann spricht ständig nur über ihr Gewicht, daher ist die Unterfränkin auch schon bei ihrer 12. Low-Carb-Diät angekommen. „Ich verliere ja auch ab und zu mal ein paar Kilo – aber sie finden mich wieder!“, klagt Ines Procter deprimiert.

Zwischen Familie & Wahnsinn fragt „Frau“ sich täglich: „Womit hab ich das alles verdient?“ Aber Gott-sei-Dank haben Frauen genug Humor, um über all die Alltagshürden zu springen. „Und wenn der letzte Strohhalm, an den wir uns klammern, in einem Gin Tonic steckt, ….he, dann geht’s doch!“

Ines Procter wird in ihrem ersten Solo-Programm „So ein Draag" nicht nur den Putzlappen schwingen, sondern auch die täglichen Verrücktheiten gemeinsam mit dem Publikum weglachen.

Einlass ab 18 Uhr