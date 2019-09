Kabarettabend mit den Goldfarb Zwillingen

DIE GOLDFARBZWILLINGE

LISA & LAURA GOLDFARB

"klein & gemein"

Freitag, 18. Oktober 2019

20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

Bürgerhaus „Alte Schule“

Abstatt-Happenbach

Ein Zwilling ist jedwedes Übel

ein kabarettistischer Abend von und mit Lisa & Laura Goldfarb

»Ein neues Doppelgestirn am Comedyhimmel!« »Stand-Up, wie man es hierzulande noch nicht gesehen hat: Sie sind bitterböse, poetisch und klug, sie tanzen, singen und kämpfen virtuos und noch dazu sind sie doppelt.« »Ein wirbelwindgleiches Programm, das durch langanhaltenden Applaus belohnt wurde.« Ein Unglück kommt selten allein. Ein Zwilling auch nicht: Lisa und Laura Goldfarb, ein doppelter Espresso auf der Bühne: klein, süß und besonders stark. Eines von diesen Exemplaren ist für die meisten Menschen schon zu viel. Doch sie gibt es auch noch doppelt. Und sie sind klein- Klein und gemein.

LISA & LAURA GOLDFARB

Die Spielweise, die Lisa und Laura Goldfarb auszeichnet, beruht auf Tempo, überraschenden

Wendungen, abrupten Rollenwechseln und hoher Dynamik. Die Themen dieses Theaterabends folgen der Spielweise: wie in den großstadtneurotischen Dialogen des frühen Woody Allen galoppieren die Szenen hinter- und nebeneinander her, verwirren und entflechten sich, werden unterbrochen und wiederaufgenommen, so dass anstatt der klassischen und vorhersehbaren Nummern-Abfolge ein thematisches und textliches Gewebe entsteht, das immer wieder überraschend Volten ermöglicht und doch als gesamtheitliche Erzählung zusammenhängt.