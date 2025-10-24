Kabarettabend mit Helge Thun

Zickzack zum Zenit.

Wenn es so etwas wie den Zehnkampf der Kleinkunst gäbe, dann wäre Helge Thun wahrscheinlich Olympiasieger, wenn nicht sogar Kreismeister.

Als Zauberer hat er mehr Preise gewonnen als er zählen kann, als Dichter wurde er Deutscher Teammeister im Poetry Slam und beim Theatersport hat er früh das Impro-Handwerk gelernt. Mit Reim gewinnt, der Comedy Stube und Tauschrausch erfand er drei erfolgreiche Show-Formate. TV-Formate, Radio- Kolumnen, Bücher und diverse andere Bühnenprogramme wie Der Schöne und das Biest mit Heiner Kondschak oder Funny Magic mit Topas sind da noch gar nicht mitgerechnet.

Und das alles nur, um auf krummen Wegen geradeaus im Zickzack zum Zenit zu kommen! Neue Reime, neue Tricks und neue Comedy.

Helge schöpft auch nach 30 Jahren immer noch aus dem Vollen und macht da weiter, wo er mit seinem letzten Bühnenprogramm Held der Komik aufgehört hat: als weltbekannter Lokalmatador und internationaler Spitzenreiter der Regional-Charts.