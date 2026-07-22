Kabarettabend von und mit Marianne Schätzle

Erleben Sie am Freitag, 28. August 2026 um 19.30 Uhr einen Abend, an dem Sieherzlich lachen können. Lassen Sie den Alltag hinter sich und tauchen Sie ein in ein Kabarettprogramm voller Witz, Charme und treffsicherer Beobachtung.

Marianne Schätzle weiß noch, wie es früher war. Mit Spielfreude und einer großen Portion Humor kämpft sie sich durch die modernen Absurditäten. Als Handwerkerfrau zwischen traditioneller Rollenverteilung, digitalem Chaos und der Dauerbaustelle im Wohnzimmer zeigt sie mit handfesten Alltagsbeobachtungen, wie komisch das Leben sein kann, wenn man es mit einer guten Portion Selbstironie betrachtet.

Ob in der Küche, im Baumarkt oder am Navi. Überall entstehen Situationen, die so nur das echte Leben schreiben kann. Auch die moderne Technik bleibt nicht verschont. Fernseher, die ohne Passwörter und Updates nicht mehr funktionieren, Navis, die unterschiedliche Sprachen sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Fahrräder, die mehr wiegen, als man selbst schieben möchte.

Mit warmherzigem Humor, direktem Blick und augenzwinkernder Selbstreflexion zeigt das Programm wie man zwischen Tradition und Fortschritt die Nerven behält –oder es zumindest versucht.