Kabarettist Werner Koczwara und Jazz-Trio Flüstertüte

"Kabarett & Jazz" lautet das Motto des Abends und dient zur Unterstützung des gemeinnützigen Vereins "Hilfe bei Muskelkrankheiten und ALS Neckar-Alb e.V."

Der gemeinnützige Verein möchte ein Experten-Netzwerk für Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen aus der Region Neckar-Alb etablieren. Die Krankheit führt zu Lähmungen wechselnder Verteilung und Ausprägung, Schluckstörungen und Atemnot. Die Betroffenen und ihre Angehörige sollen ab der Diagnosestellung ihrer Erkrankung mit dem Angebot einer psychosozialen, pflegerischen, therapeutischen, medizinischen und Hilfsmittel-Beratung angesprochen werden.

Das Jazz-Trio "Flüstertüte" sorgt für das musikalische Rahmenprogramm des Benefizevents. Die mit dem "Young Lions Jazz Award" ausgezeichneten Musiker spielen groove-betonten Jazz mit Elementen aus HipHop, Funk und Latin. Das Trio komponiert seine Songs selbst, lassen sich aber dennoch viel Raum für Improvisation. Breite Keyboard- und Synthesizer-Sounds treffen auf satte Schlagzeug-Beats und stimmige Saxofon-Melodien. Clevere Rap-Passagen komplettieren den frischen Mix. Der eingängige Sound von „Flüstertüte“ bringt Köpfe zum Nicken, Finger zum Schnippen und Füße zum Wippen.

Den Kabarettistischen Teil übernimmt der Bestsellerautor und "Pointenpapst" Werner Koczwara. Er nimmt an diesem Abend unser Rechtssystem und Paragrafen auf´s Korn. Dabei macht er aus der trockenen Juristenwelt komisches Kabarett. Mit seinem Programm "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" erhielt er die höchste Auszeichnung, die das deutsche Kabarett zu vergeben hat: Es ist mit einer Spielzeit von über zwölf Jahren und mehr als 1000 Aufführungen das meist gespielte Programm des deutschsprachigen Kabaretts. Das Programm setzt in der Pointendichte neue Maßstäbe, ist grandios schwarzhumorig, intelligent und dabei höchst unterhaltsam. Bei Werner Koczwara lachen wir letztlich über uns selbst. Ausgiebig und mit Niveau.

Die Eintrittsgelder kommen dem Verein "Hilfe bei Muskelkrankheiten und ALS Neckar-Alb e.V. zu Gute!