Kabarettistische Unterhaltung mit Buch

Mach nur so weiter – Als Dorfkind auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

„Die einzelnen Schritte bis zum mutigen "ins Licht treten", also allein, als Schauspielerin und Kabarettistin – das war Abenteuer pur“, so erinnert sich Dietlinde Ellsässer an den Anfang ihres Wegs in die große Theaterwelt.

Sie verwebt die Fäden der Erinnerung zu einem sehr persönlichen Blick auf ein eigensinniges und eigenständiges Künstlerinnenleben voller schöpferischer Freiheit.

Wie sie sich Handwerk und Wortkunst der Schauspielerei erobert hat, das erzählt die freischaffende Komödiantin und Aktrice charmant, pointiert und unverstellt.