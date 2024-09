Workshop-Töpfern mit Natalija Marx

Am 21. Oktober bieten die Landfrauen Urbach mit Natalija Marx an zwei Abenden einen Töpfer-Workshop an.

Arbeiten mit Ton wirkt entspannend und macht den Kopf frei. Sie werden viel Freude erleben, wenn Sie mit Ihren Händen Ihr eigenes kleines Kunstwerk formen.

Wollten Sie schon immer mal den Werkstoff Ton kennenlernen, dann probieren Sie es einfach bei uns aus. Schritt für Schritt zeigt ihnen Natalja die ersten Keramikgrundtechniken!

Egal mit oder ohne Hilfe, es soll Spaß machen!

2. Termin:

Am 26. Oktober wird dann alles glasiert und ein zweites Mal gebrannt.

Nach circa 1-2 Wochen können sie ihr tolles, eigenes Kunstwerk bei Natalija in der Werkstatt abholen.

Auch eine besondere/persönliche Geschenkidee.

Uhrzeit: 19:00 Uhr – 21:30 Uhr

Mitzubringen sind: Geschirrtuch, kleines Messer