KabCom Tridiculous - "Die Show"

Tridiculous, das sind drei smarte Typen mit vielen Skills: Die Multitalente beherrschen Beatbox, Breakdance, Akrobatik und noch einiges mehr und mixen daraus einzigartige Spektakel. Dabei sind sie gelebte Multikultur: Ein in Tel-Aviv aufgewachsener Russe und zwei Ukrainer haben sich in Berlin getroffen und jetzt rocken sie wie Funk-Soul-Brothers aus Motown. Die Show ist ein atemberaubendes Spektakel, gekennzeichnet durch eine spektakuläre Artistik bei der man in jedem Moment die unbändie Spielfreude der Akteuere sieht. Keine Show ist wie die andere: aus ihrem schier unerschöpflichen Repertoire basteln sie für jeden Anlass ein passendes Programm.

Tridiculous, heißt übersetzt "Die drei Albernen" und in ihrer abendfüllenden Show bieten die 3 Jungs genau das: Spaß in Hülle und Fülle. Die Drei präsentieren ihre verschiedenen artistischen Disziplinen kraftvoll und energetisch, albern dabei rum, bieten lupenreinen Slapstick und kombinieren das Ganze mit berührender Live-Musik. Herauskommt ein mitreißender Abend fürs Herz und fürs Zwerchfell.

Im September 2024 hat TRIDICULOUS den renommierten Kleinkunstpreis „St. Ingberter Pfanne“ gewonnen. Als erste Gruppe in der langjährigen Geschichte des Wettbewerbs gleich in allen drei Kategorien: den Jurypreis, den Publikumspreis und den Preis der Kultusministerin, letzterer vergeben von einer Jugendjury.