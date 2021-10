Aufgrund des großen Erfolgs und 5-jährigen Jubiläums ihres Podcasts gehen die Jungs der „Kack & Sachgeschichten“ im Herbst / Winter 2021 erneut auf die Bühnen dieser Nation.

Welcher Game of Thrones Charakter hat den größten Dachschaden? Welche Parallelen hat Star Wars mit der Geschichte Deutschlands? Was verrät uns das Popoloch der Jurassic Park Dinos?

Wenn aus scherzhaften Übertreibungen spannender Gedankenstoff wird, dann sind das die Kack & Sachgeschichten. In ihrem erfolgreichen Podcast begeistern die 3 Jungs mit interessanten und skurrilen Analysen der Nerdkultur. Jetzt gibt es die “Kackis” erneut in echt und in Farbe mit ihrer zweiten Live Tour und einer Auswahl ihrer besten und skurrilsten Themen. Macht euch bereit für einen Abend voller Klugschiss! Macht euch bereit für die totale Nerdification!

Welche Naturgesetze herrschen in der Welt von Spongebob? Welche psychische Störung hat Darth Vader? Welche politischen Instanzen gibt es im Harry Potter Universum? Für Fred, Tobi und Richard sind das keine Banalitäten, sondern die großen Fragen der Menschheit. Sie sprechen über Filme, Serien, fiktive Welten und unterziehen diese einer knallharten Analyse.

