Sound kann eine Erfahrung von Hoffnung, von Freude und Glück sein. Von existentiellen Dingen, die es in dieser merkwürdigen, überladenen Zeit mehr denn je zu behaupten gilt. Sound müsste man sein: Nicht mehr, nicht weniger! Denn darin steckt das leuchtende Leben. Selbst dort, wo es bisweilen düster und kaputt klingt. Das ist das Ziel der Band KADAVAR, das wollen sie: Sound sein!

Ihr Wunsch, sich selbst im Klang ganz zu genügen, geht auf ein Zitat ihres französischen Bassisten Simon ‘Dragon‘ Bouteloup zurück. Als die KADAVAR-Gründer Lupus Lindemann und Tiger Bartelt den aus Paris stammenden Musiker kurz nach seinem Einstieg in die Band 2013 fragten, warum er keine Social Media-Accounts pflege, sagte der den folgenreichen Satz: I just want to be a sound. Das blieb ihnen hängen, formulierte einen Anspruch, dem sie eigentlich schon seit ihrer Gründung 2010 folgen – und der in 15 Jahren Bandgeschichte immer mehr Entfaltung erfahren hat.

KADAVAR haben auf diesem Weg der Soundwerdung eine deutliche Transformation durchgemacht. Von kredibilen Vertreten eines retroesquen, psychedelischen Stoner Rock, der immer auch von der zeitgemäßen Coolness Berlins lebte, jener Stadt, in der Lupus und Tiger in den hedonistischen Nullerjahren aufeinandertrafen, ging es bald in die große weite Welt hinaus. Sie stellten ihre musikalische Idee auf den Bühnen zahlloser Länder nicht nur vor, sondern fanden auch neue Inspiration. Klangen KADAVAR anfangs nach Vergangenheit, wurde ihr Sound in der Erfahrungsmaschine des ausgedehnten Tourens mit den Jahren immer zeitgemäßer, überschritt Genregrenzen: Sound also als eine sich wandelnde, universelle Sprache – das ist, was KADAVAR seit jeher zu erzeugen wissen.